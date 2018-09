Asti, in mostra a Palazzo Mazzetti "Chagall. Colore e magia"

Asti, in mostra "Chagall. Colore e magia" Ufficio stampa 1 di 17 Ufficio stampa 2 di 17 Ufficio stampa 3 di 17 Ufficio stampa 4 di 17 Ufficio stampa 5 di 17 Ufficio stampa 6 di 17 Ufficio stampa 7 di 17 Ufficio stampa 8 di 17 Ufficio stampa 9 di 17 Ufficio stampa 10 di 17 Ufficio stampa 11 di 17 Ufficio stampa 12 di 17 Ufficio stampa 13 di 17 Ufficio stampa 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il percorso espositivo della mostra - realizzata da Fondazione Asti Musei, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Regione Piemonte e Comune di Asti, in collaborazione con il Gruppo Arthemisia e con il patrocinio della Provincia di Asti - è diviso in sette sezioni ed è curato da Dolores Durán Úcar. L’allestimento segue un percorso originale, che propone una lettura nuova delle opere: un viaggio nei temi principali della produzione dell’artista. Dalla tradizione russa, legata alla sua infanzia, al senso del sacro e alla profonda religiosità che si riflettono nelle creazioni ispirate alla Bibbia; dal rapporto con i letterati e i poeti, rappresentato in mostra dalla raccolta di incisioni con cui tradusse in immagini i testi di Jean Girardoux e altri scrittori per il volume I sette peccati capitali, all’interesse per la natura e gli animali e alle riflessioni sul comportamento umano fino al mondo del circo, che lo affascinava sin dall’infanzia per la sua atmosfera bohémienne e la sua sete di libertà, e, ovviamente, all’amore, che domina le sue opere e dà senso all’arte e alla vita. In mostra anche alcuni capolavori appartenenti a importanti collezioni private e che raramente sono stati esposti.