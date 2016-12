Barcellona, la Sagrada Familia pronta nel 2026

06:35 - Secondo gli auspici del comitato promotore, la Sagrada Família doveva essere completata nel 2032, a 150 anni dalla posa della prima pietra. Ma adesso è arrivato l'annuncio: la basilica sarà ultimata nel 2026. Un video mostra come si svilupperà il prospetto dell'edificio.

La Sagrada Família, nome completo in catalano Temple Expiatori de la Sagrada Família (Tempio espiatorio della Sacra Famiglia) di Barcellona, è una grande basilica cattolica, tuttora in costruzione, capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano.



La vastità della scala del progetto e il suo stile caratteristico ne hanno fatto uno dei principali simboli della città, nonché una delle tappe obbligate del turismo di massa; secondo i dati del 2011 è il monumento più visitato in Spagna, con 3,2 milioni di visitatori (seguito dal Museo del Prado e dall'Alhambra di Granada). I lavori iniziarono nel 1882 sotto il regno di Alfonso XII di Spagna.



L'edificio venne iniziato in stile neogotico, ma quando Gaudí subentrò come progettista dell'opera nel 1883, all'età di 31 anni, la ridisegnò completamente. Per il resto della propria vita Gaudí lavorò alla chiesa, dedicandovi interamente gli ultimi 15 anni. La chiesa è stata consacrata ancora non conclusa, il 7 novembre 2010, da papa Benedetto XVI, che l'ha elevata al rango di Basilica minore.