Buticchi e il Rinascimento di Michelangelo

06:43 - Nel suo ultimo romanzo, in uscita il 26 settembre, Marco Buticchi viaggia indietro nel tempo fino all'epoca del Rinascimento. Poi torna al 1980 e tratta dei tragici Anni di piombo. Ne "La stella di pietra" lo scrittore spezzino parte dalla bottega del Ghirlandaio, dove un giovane Michelangelo Buonarroti dimostra la sua abilità, distinguendosi dagli altri allievi.

Negli anni Ottanta, una giovane studentessa in storia dell'arte analizza le opere dell'artista e scopre una verità. Un retroscena sconvolgente, già ipotizzato nel corso degli anni. Il celebre Laocoonte, attribuito all'epoca romana come copia di un'opera greca, in realtà apparterrebbe ad un'altra epoca. Secondo la studentessa Sara, la scultura sarebbe nata dalla mano di Michelangelo. I bozzetti che proverebbero questa teoria sono però tenuti nascosti: il dubbio è che questo tesoro possa finanziare il terrorismo di quegli anni.

Marco Buticchi, Premio Salgari nel 2012, dal 2008 è Commendatore, per aver contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura italiana all'estero.

Titolo: La stella di pietra (dal 26 settembre, 322 pagine)

Autore: Marco Buticchi

Casa editrice: Longanesi

Collana: I maestri dell'avventura





