"Cellophane", la vita che rinasce dagli scarti

19:28 - La protagonista dell'ultimo romanzo di Cinzia Leone, "Cellophane" (Bompiani, 204 pagine, 16 euro), si chiama Aurora. È venuta al mondo per rimpiazzare la sorella inghiottita da un’onda: una vita da sostituta. Da rifiuto. Ha una mania: setaccia i sacchetti della spazzatura per ricostruire vite di sconosciuti. Non raccoglie i rifiuti, li ispeziona e basta. Fino a quando un dito mozzato, un grumo di sangue e segatura trovato in un sacchetto la trascina in una caccia all’uomo.

Un dito non si abbandona in un cassonetto: si sotterra, si distrugge, si cancella. Cercando il bandolo della matassa, scopre un traffico di rifiuti. Una storia pericolosa nella quale ruotano, strozzini, imprenditori senza scrupoli, un greco affascinante e un pianista disperato.



Fino alla grande discarica dove sono nascoste scorie radioattive. Intorno una Sicilia degli anni ’80 invasa dalle televisioni a colori, dai soldi inspiegabili e dalle cambiali: un’Italia che corre verso brulicante di immagini fasulle. Aurora è una ragazza speciale, dominante. Ha ereditato un’azienda: caccia topi, blatte e parassiti, tutto quello che il genere umano odia.



Il suo mestiere con lo sporco c’entra, e soprattutto con le paure. Il gioco lo conduce lei: in ditta e con i sacchetti. E anche con gli uomini. Molti uomini. Le braccia di Stavros la eccitano nei vapori di una piscina termale: ha quarant’anni più di lei, è l’amico-nemico di suo padre.

Legata a una benna da Sebastiano o in un pick up con Salvatore, Aurora domina i suoi maschi, forte della sua solitudine e del suo singolare mestiere.



"Cellophane" ruota intorno a una domanda: è più importante quello che conserviamo o quello che gettiamo? Per Aurora tutto sarebbe stato più semplice se i sacchetti della spazzatura fossero stati trasparenti come il cellophane. Se non avesse avuto bisogno di frugare nei rifiuti delle vite degli altri per reinventarsi la sua.



A salvarla, a insegnarle ad amare, saranno Tito, un cagnolino preso controvoglia e un mazzo di rose gialle avvolto nel cellophane.

