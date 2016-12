Branca, come trovare l'uscita dalla crisi

06:57 - Niccolò Branca dice: “Se avessi affrontato alla vecchia maniera le sfide che il mondo mi ha proposto, sono sicuro che non ce l’avrei fatta”. Il Presidente e Amministratore delegato delle distillerie Branca infatti ha trovato la sua strada durante un viaggio in Indonesia, non in un master in business administration. Negli ultimi vent’anni di successi, Branca ha anche sviluppato una teoria, quella dell’”economia della consapevolezza”. La soluzione alla crisi, sarebbe da cercare anche attraverso strade inaspettate.





Tutto questo, è nelle pagine del libro “Per fare un manager ci vuole un fiore”, in libreria edito da Mondadori per la collana Ingrandimenti Varia (228 pagine, 17 euro). L’autore è alla presidenza dell’azienda dal 1999 ed è stato insignito della carica di Professore Onorario alla Universidad del Salvador di Buenos Aires, dove tiene lezioni di Economia. Pratica meditazione da 24 anni, dopo aver seguito maestri internazionali.



Di seguito un estratto del libro di Niccolò Branca