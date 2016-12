Un amore più forte del tempo e della distanzain "Novemila giorni e una sola notte"

03:47 - Tutto ruota attorno a una lettera, l’unico indizio che la madre concede a Margaret prima di andarsene, senza preavviso e senza alcun accenno alla destinazione.



Pochi fogli ingialliti dal tempo la trascineranno in un viaggio alla ricerca di tutte quelle risposte che la madre le ha sempre negato: “Tu non hai segreti, ma io ti ho tenuto nascosta una parte di me – svelano le poche, criptiche parole abbozzate prima della partenza - Quella parte si è messa a raschiare il muro della sua prigione”.



Margaret non ha mai realmente conosciuto quella donna. Era arrivato il momento di capire cosa si celasse dietro i silenzi sul suo passato.



La lettera che le ha lasciato è un’appassionata dichiarazione d’amore di uno studente americano, David, a una poetessa di nome Sue: Margaret riuscirà a trovarla in un’isola selvaggia, scoprendo una relazione iniziata venticinque anni prima e giocata sulla punta di una penna. Un amore senza confini, sul quale incombeva l’ombra della tragedia, un amore resistito a novemila giorni prima di quella attesissima, unica notte.

Il romanzo d'esordio di Jessica Brockmole, edito in Italia da Nord, è stato pubblicato in 21 lingue e si candida a diventare il fenomeno editoriale della stagione.



Novemila giorni e una sola notte

Jessica Brockmole

Edizioni Nord

www.novemilagiorni.com