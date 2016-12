"Tutto è monnezza", sostenibile è bello

foto Ufficio stampa

Sapete che esistono più di 839 nomi per catalogare i rifiuti? Siete convinti di conoscere tutti i possibili accorgimenti per una vita realmente ecosostenibile? A queste e ad altre domande risponde il brillante saggio di Antonio Castagna, che per i rifiuti nutre una vera e propria dipendenza. "Da un po' di tempo mi chiedo, tutto è monnezza o sono io che non vedo altro che monnezza intorno a me?", si domanda l'autore.