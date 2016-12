"Un piccolo Dio", il thriller si fa esoterico

Il lato oscuro della storia del mondo, la cui conoscenza è proibita agli uomini, emerge dalle misteriose parole incise su alcune tavolette di argilla. Sumer, il primo dei custodi, le aveva in tempi remoti nascoste perché venissero alla luce quando, negli anni della fine dell'homo sapiens e dell'inizio di una nuova Genesi, la terribile minaccia di un'Apocalisse, voluta dagli uomini e non da Dio, fosse stata incombente.



La giovane donna che, non a caso, le ritrova, porta nel seno una piccola cicatrice, identica a quella dell'antica amante di Sumer. La sconvolgente rivelazione dell'ultimo segreto. Un racconto visionario che apre orizzonti in bilico tra la paura e la speranza, l'illusione del tempo e la vertigine del nulla, perché dentro l'enigma dell'universo niente può essere pensato che non esista o che non possa esistere.

