Modena, in mostra le foto di Walter Chappell

Mosso da una vivace curiosità e da una spinta rivolta all’avanguardia, Chappell indaga con la fotografia i rapporti fra gli esseri viventi e la relazione di questi con la natura, all’insegna della celebrazione dell’amore come energia che regola il cosmo e della vita come flusso ciclico.

La sua pratica artistica è costantemente orientata alla ricerca di “paesaggi altri”: la purezza e semplicità del gesto è coincisa per tutta la sua vita con un’esperienza quotidiana da felice eremita, una sorta di asceta new age ante litteram che possedeva unicamente un pianoforte e la macchina fotografica.

Chappell è ritenuto una delle figure più importanti della fotografia Americana del XX secolo. Studente di architettura e musica, si avvicina alle foto nei primi anni '40, quando conosce Minor White, di cui diventa amico e assistente. Nel 1962 insieme ad altri fotografi emergenti – Paul Caponigro, Carl Chiarenza, William Clift – fonda a New York l’Association of Heliographers, con l’intento di sostenere una nuova cultura fotografica intesa come forma d’arte tout-cour e non al servizio di scopi documentaristici o commerciali.

L'anno seguente si trasferisce in California, dove gli viene commissionata una serie di ritratti di Sharon Tate, Elizabeth Taylor e Richard Burton. Nel primi anni ’70 comincia una lunga sperimentazione con l’elettrofotografia, che ha per oggetto le piante.

Chappell fotografò diversi soggetti. In particolare, ciò che stimolava il suo sguardo interiore erano la forma del corpo umano, i paesaggi, e la combinazione tra di essi. Perseguendo la sua visione artistica, Chappelle divenne sempre più interessato alla comprensione del flusso creativo, l’ energia che attraversa e connette tutte le cose.