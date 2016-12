Parte MiTo, la musica unisce Milano e Torino

Partita la settima edizione di MiTo, il festival internazionale della musica che unisce Milano e Torino. Oltre tremila artisti, impegnati in più di 200 appuntamenti, proporranno un programma variegato e adatto a diversi tipi di pubblico; in primo piano la musica classica, per arrivare a Gaber e Venditti. Il ciclo di concerti unisce i teatri di Lombardia e Piemonte, dal centro alle periferie, proprio per coinvolgere tutti gli amanti della musica. Dopo l'inaugurazione alla Scala, appuntamenti fino al 21 settembre. Informazioni e programma al sito mitosettembremusica.it