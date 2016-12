Parma, in mostra la satira anti Iran

ospita per la prima volta in Italia una selezione originale delle vignette dii e, due tra i più celebratii, oppositori del regime degli, perseguitati in patria e costretti a riparare nell’esilio europeo, da dove continuano con le loro vignette fulminanti e amare a far sentire la loro voce, in un dialogo ininterrotto con la patria perduta: come una nuova eco al richiamo di rivolta lanciato dai tetti di

Mana Neyestani, fumettista incarcerato in Iran a causa di un disegno, è oggi esule in Francia e ha raccontato la sua kafkiana vicenda nel graphic novel "Una metamorfosi iraniana" (Coconino Press – Fandango).

Le testimonianze di Mana Neyestani, Kianoush Ramezani e quelle di molti altri esuli come loro, figli della rivoluzione tradita del 1979 e giovani rifugiati del Movimento Verde: le speranze, gli errori, le disillusioni di due generazioni di iraniani a confronto, negli estratti in anteprima dal documentario in lavorazione "Revolution on the carpet" di Martina Castigliani e Francesco Alesi.

Guarda in anteprima alcune vignette.