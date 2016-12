Misteri 2013, l'ebook di Sabrina Pieragostini

“Sì, è un viaggio nel mistero attraverso dieci casi emblematici per i quali la ricerca sembra essere arrivata a un passo dalla spiegazione. Si va dall’astronomia all’esobiologia, dal mito all’archeologia. E a parlare sono gli stessi studiosi che hanno svolto le indagini sul campo e avanzato nuove teorie”, dice la giornalista, caporedattore di Mediaset e volto del tg di Italia 1 Studio Aperto. Ma al consueto lavoro di redazione, la Pieragostini ha aggiunto un blog (“ Extremamente.it ”) e una rubrica televisiva ( dallo stesso nome) con i quali si è addentrata sempre di più in questi argomenti “di confine”, a metà tra scienza e fantascienza.Un po’ per caso, grazie alla fornitissima biblioteca di colui che è poi diventato mio marito. Ho iniziato a leggere il primo libro sui Templari e non ho smesso più! Ho divorato in un battibaleno tutti i testi di archeologia misteriosa e passare da lì all’ufologia è stato un attimo… Mi sono appassionata, scoprendo connessioni che non immaginavo, e grazie al mio lavoro di giornalista ho potuto approfondire la materia intervistando di persona alcuni degli autori più importanti, a partire da Zecharia Sitchin che ho incontrato a New York nel 2010, pochi mesi prima della sua scomparsa. E poi tanti altri: Michio Kaku, Robert Bauval, Erich Von Daeniken, Graham Hancock, Roberto Pinotti, Andrew Collins, solo per citarne alcuni…Nessuno dei due. Entrambi i termini comportano, secondo me, una scelta di campo aprioristica, quasi fideistica- è tutto vero o è tutto falso, a prescindere. Io invece ho un atteggiamento più “laico”: espongo i fatti, ricostruisco le versioni, faccio parlare i protagonisti, do spazio ai testimoni… Senza preclusioni, senza preconcetti, rispettando le opinioni diverse anche dalle mie. Vorrei che fosse il lettore, una volta in possesso di tutti i dati, a trarre le conclusioni. Anche per “Misteri 2013” ho proceduto in questo modo.Proprio così. Chi prevedeva che le analisi di Garry Nolan, biologo californiano, potessero scrivere la parola fine sulla questione si è sbagliato di grosso. Ata - come viene soprannominato negli Stati Uniti quell’esserino - non è alieno, a differenza di quanto aveva asserito l’ufologo Steven Greer. Ma dover accettare l’esistenza di un essere umano, vissuto fino all’età di 6-8 anni (dunque, un bambino), dalle dimensioni tanto microscopiche è un duro colpo per biologi e antropologi. Nell’intervista che mi ha concesso, il dottor Nolan è stato tanto onesto da ammettere che la scienza non può spiegare tutto. Per esempio, non può spiegare come sia possibile che quella creatura lillipuziana, grande quanto un elfo, non presenti nel suo Dna alcun gene che giustifichi quel nanismo esasperato né le altre anomalie che quel corpo mummificato mostra. Comunque, un vero mistero.Sono in contatto da tempo con Lloyd Pye, un ricercatore americano che ha avuto l’incarico di scoprire la reale natura di questo reperto. Negli ultimi tempi, grazie agli sviluppi delle tecniche di laboratorio, ha raggiunto risultati sorprendenti, anche se ancora molto parziali e quindi non conclusivi. Per ora però tutti gli indizi convergono su un punto incredibile: il genoma di quella creatura non avrebbe molto a che spartire con quello umano né con quello delle altre creature della Terra. Non sembra paragonabile con nessuna sequenza genetica conservata nei più completi data-base. Insomma , davvero un Bambino Stellare…Perché a differenza del solito, la Nasa e le altre organizzazioni astronomiche sono stranamente caute nel parlare di Ison, nel definirne la grandezza, nel mostrarne le immagini. Anzi, la prima foto scattata dal telescopio Hubble e resa nota dall’ente spaziale americano risale ad aprile ed è stata presentata in colori alterati, cosa che rende impossibile valutare la reale dimensione della chioma. Tutto ciò ha fatto diffondere sul web voci incontrollate che vorrebbero Ison molto più grande - e quindi molto più pericolosa - di quanto non ci abbiano detto. Ma nell’articolo si prende in considerazione anche il notevole incremento di comete giunte nel nostro sistema solare negli ultimi mesi, alla luce di un'ipotesi tutta da dimostrare: quella della presenza di un corpo sconosciuto in avvicinamento verso il Sole. C’è chi lo chiama Nibiru, chi Nemesi, ma poco cambia. Senza fare allarmismi inutili, tutte queste teorie vengono esposte e spiegate. Con la speranza, ovviamente, che Ison sia esattamente quello che tutti noi ci aspettiamo: una supercometa che splenderà come la Luna piena nella notte di Natale.