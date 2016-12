La musica diventa segno che buca lo spazio

La sua poetica, che è divenuta sempre meno esclusiva e sempre più inclusiva, tende oggi a restituire il senso fluido, organico, contradditorio dell’esistenza: il suo continuo trapasso metamorfico, il suo costante e meraviglioso divenire, il senso ottimistico e tragico della sua vitalità. In questo modo la grafia minuta, che letteralmente graffia le superfici dei materiali, si è essa stessa disarticolata rispetto alle “pagine” più coese che apparivano fino a qualche anno fa e si è aperta in un gioco libero e pulsante di vita che si dilata all’intorno, si cancella, si spezza per ricominciare, si raccoglie in grumi di febbrile energia segnica per poi sfibrarsi e perdersi nell’azzurro cielo della sua palpitante metafora pittorica.

Non sorprende quindi che di questa ricerca versatile e dialettica entri a far parte il suono, che costituisce del resto per l’artista un orizzonte condiviso anche al di là della sua produzione pittorica, e che permette oggi alle sue immagini, già sfibrate dall’eclissarsi e dal riemergere del segno, di sfuggire a qualsiasi definizione statica della forma e della composizione.



Il suono in effetti è anch’esso forma in quanto occupa uno spazio e lo definisce. In questo lavoro la natura umana coincide col movimento della Natura in un complesso gioco di rimando di sensazioni, di impulsi e di emozioni, risuonanti in uno spazio abitato dalle frequenze di quegli stessi sentimenti: emozione, acqua, vento, parola, immagine e scrittura fusi insieme.

Gaston Bachelard ha del resto osservato che nella relazione tra spazio e immagine “la dualità del soggetto e dell’oggetto è irradiata, rifrangente, incessantemente attiva nelle sue inversioni”. Quelli messi in scena dall’artista milanese sono pertanto degli spazi dislocati e irradiati secondo una modalità visiva e uditiva che lega insieme immagini e sonorizzazioni.



Anche la scelta di intrecciare il lavoro a un canto sanscrito appare molto significativa: sanscrito significa proprio “mettere insieme” ed è considerato nella tradizione spirituale Vedica come la lingua dal suono perfetto, quello che ha una corrispondenza con ogni forma di manifestazione e che comprende in sé tutti i suoni del mondo manifesto. La pienezza della vibrazione del canto, così come l’altra sonorizzazione che apre la stanza al respiro della natura, suggeriscono anche un’altra osservazione, che dopo alcuni anni passati a seguire l’evoluzione del lavoro di Rapetti solo oggi mi appare in tutta evidenza: perché non leggere i suoi segni graffiti non solo come una forma di scrittura, ma come una particolare forma di tracciato sonoro, a cui accennerò fra poco?



In passato avevo scritto quanto questo fraseggiare astratto e disincarnato dal senso compiuto delle parole possedesse in realtà la valenza complessa di una simbolica lingua primordiale, un codice genetico alla base del linguaggio che diviene il simbolo di una storia culturale che partendo dal territorio circoscritto del vissuto dell’artista si estende a mostrarne la fittissima interrelazione col genere umano e con la sostanza della materia stessa.



L’arte realizza così una sua antica utopia, quella di fondare un territorio vergine, metalinguistico, dove instaurare un canale di comunicazione privilegiato in cui le pulsioni e la parola sono unite a mostrare tracce di materia pura, graffiti come reperti di memorie passate, aloni di pieni e di vuoti, residui di grafemi affioranti che vengono consegnati allo spettatore per ricordargli il suo essere parte di un tutto più ampio.



In passato avevo già notato, quando ancora il suono non costituiva parte integrante dei lavori di Rapetti, come i grafemi in espansione/contrazione che fioriscono sulle sue superfici, sembrano scandire gli estremi dell’ampiezza di un suono inudibile ma dalle forme vibranti e mobili, riconnettendoci a un mito delle origini che ci riporta in contatto con un momento alfa della nostra identità e del nostro essere-nel mondo.

Oggi ancor di più l’accostamento al suono sembra calzante, così come l’intera costruzione compositiva che contraddistingue il lavoro di Rapetti fin dall’inizio si riconferma pulita, minimale, sobria, essenziale.

Perché dunque non pensare a questi segni non più soltanto come ad una scrittura, ma come a un tracciato fisiologico della registrazione del battito del cuore o dell’attività cerebrale?

Cuore e cervello, materia e idea, pulsione e concetto si riuniscono così ancora una volta nell’opera di Rapetti attraverso una metafora visiva che in questi ultimi lavori si rende anche sonora e che ci riporta di nuovo, seppur passando per un’altra strada, alla metafora dell’organico, del vivente, dello spazio abitato e costruito dall’essere umano.

Sempre Bachelard ha infatti evidenziato come lo spazio non sia solo una questione di vuoto e di pieno, di omogeneità o di dispersione, ma sia anche attraversato sottotraccia dai fantasmi di chi lo abita.

Così è lo spazio di Alfredo Rapetti Mogol, abitato dalle sue parvenze biologiche, sonore e dipinte, spesso solo accennate o trasfigurate, che rendono ogni sua opera una tabula rasa dove proiettare e far crescere la propria visione delle cose.

Per questo l’essenzialità compositiva che lo contraddistingue appare quanto mai funzionale alla potenza del messaggio che la sua opera riesce a convogliare: attraverso l’uso congiunto di immagine (spazio) e suono (tempo-durata), egli ci permette di abitare il limite, quello spazio esiziale in cui la sottrazione e la mancanza si rivelano in realtà come la condizione della ricchezza.



Da John Cage e dalle Neo-avanguardie fino agli artisti d’oggi, quelle opere che si avvalgono del sonoro introducono un’attesa e una sospensione delle difese che colgono lo spettatore di sorpresa, circondandolo da ogni parte e aggirando così l’invalicabile frontalità delle cose. Attraverso la vaporizzazione della forma visiva Alfredo Rapetti capovolge l’affermazione di Paul Klee secondo cui “L’arte rende visibile l’invisibile”. Il risultato di tale operazione sviluppa un nuovo tipo di contemplazione aperta a esperienze polisensoriali e all’integrazione nell’architettura dei luoghi.



Dopo questa esperienza il silenzio stesso in cui sono immerse le altre opere di Rapetti non appare più come un limite, come una mancanza, ma risuona invece di tutte le aperture che il discorso dell’artista sa offrire e diviene il miglior antidoto alla tendenza all’inerzia, a lasciare che i vocabolari si congelino dando forma a paesaggi mentali cristallizzati. Al contrario il lavoro dell’artista milanese, da sempre e con il rinnovato vigore di queste ultime prove, ci ricorda che se la condizione umana è abitata dal dialogo, anche quando questo significa introspezione, ed è esposta al mutamento e al divenire delle cose, essa manterrà sempre aperta la possibilità per la mente di rinascere continuamente a nuovi mondi simbolici, senza lasciare il tempo ai suoi pensieri di congelarsi o di avvizzire.



Il battito cardiaco registrato dalle sue scritture, che insistono su ogni dove, dal legno, al bitume, al cemento, alla tela, può quindi accelerare o rallentare, persino arrestarsi, ma non può smettere di manifestarsi e trovare nel dialogo l’humus ideale per connettere le radici della terra alle profondità insondabili del cielo.

Perché ovviamente se il limite è il cielo, il limite davvero non esiste più."

Ecco cosa racconta della mostra Gianluca Ranzi, il curatore.

