Enrico Brizzi ora racconta il Nord industrioso

Umberto, intenzionato a conquistarsi l’autonomia economica e la possibilità di portare avanti la sua sghemba storia d’amore con Vanessa, medita quindi di prendere una pericolosa scorciatoia: con l’aiuto dell’amico d’infanzia Cabìr Polentarutti che negli anni si è costruito un solido curriculum da malvivente, prova a estorcere un’ingente cifra alla ditta di famiglia. L’insano proposito dovrà però fare i conti con il carattere e l’ascendente della madre, ancora una volta determinata a restare regista della vita propria e di quelle altrui.

Enrico Brizzi mette in scena una travolgente commedia nera che non ci stupiremmo di ritrovare pagine di cronaca dell’Italia di oggi. In un angolo del Nord industrioso e provinciale si consuma in pochi giorni la storia di una generazione, divisa fra poveracci dal destino segnato e “ragazzi fortunati” incapaci di uscire dall’ombra dei genitori.

Editore: Barbera Editore

Pagine: 144

Prezzo: 13,90 euro

Di seguito un estratto del libro di Enrico Brizzi