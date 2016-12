Remo Croci si racconta in Da qui è nato il Vento

Croci disegna il ritratto di una cittadina di pescatori di poche migliaia di abitanti, una realtà alle prese con i tutti quei cambiamenti che hanno lentamente trasformato l’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta. Una città che ha in una squadra di calcio il proprio vanto, stretta come un pugno attorno a quella Sambenedettese aggrappata per anni alla Serie B, piccola tra le grandi, motivo di orgoglio e simbolo di un’intera terra.

La storia della città marchigiana si intreccia con l’esperienza privata del giornalista in un percorso iniziato, da adolescente, nella bottega del barbiere vicino a casa: il suo mestiere lo ha portato lontano, mettendolo di fronte a scenari ben diversi da quello in cui è cresciuto, ma non sembra essere riuscito a scalfire quell'affetto verso il quartiere che lo ha visto bambino.

DA QUI È NATO IL VENTO

Remo Croci

Inchiostro Edizioni, 2013