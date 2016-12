Lo svedese, la partita metafisica di Gaultier

Nebraska, "dove inizia il mitico West". Anno 1898. La sala comune dell’unico albergo di un piccolo paese. Mentre fuori infuria da ore una violenta bufera di neve, quattro uomini cominciano una partita a carte. Uno di loro è il misterioso Svedese, dalla risata strana e allucinata, alto e pallido come un fantasma. Appena arrivato col treno, ha detto: “So già che morirò ammazzato in questo posto".

Gli altri ospiti (un cowboy, un pacifico ometto con gli occhiali in viaggio dall’Est) e il figlio dell’albergatore irlandese lo considerano un innocuo svitato. Ma la notte avanza, la partita a carte prosegue, e per ciascuno dei giocatori si rivela poco alla volta un appuntamento col destino… Christophe Gaultier, uno dei talenti più originali della nouvelle vague del fumetto francese, si ispira al romanzo breve L’hotel azzurro dello scrittore americano di frontiera Stephen Crane (1871-1900). E crea una messa in scena teatrale in un atto a porte chiuse: un racconto psicologico, un western cupo e metafisico che dà i brividi, richiamando le atmosfere di film come Gli Spietati di Clint Eastwood e di serie tv come Deadwood.

L'autore - Christophe Gaultier è nato nel 1969. Dopo gli studi di comunicazione visiva ha lavorato per numerosi progetti di cinema d’animazione, partecipando fra l’altro alla realizzazione del cartoon pluri-nominato agli Oscar Appuntamento a Belleville. Con il suo stile spesso accostato a quelli di grandi nomi come Blutch e De Crecy, è considerato uno dei più importanti talenti della nouvelle vague del fumetto francese. Tra i suoi numerosi libri ci sono adattamenti di classici come Robinson Crusoé o Il fantasma dell’Opera e la serie di volumi Tombé du ciel, su testi di Charles Berberian. Il suo blog: http://gaultieramericanclass.blogspot.com/.

Autore: Christophe Gaultier

Titolo: Lo svedese

Collana: Coconino Cult

Numero pagine: 104 (a colori)

Prezzo: 17,50 euro

ISBN: 9788876182464