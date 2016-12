foto Ufficio stampa Correlati 50 anni dopo tornano I Sette savi di Melotti Era dal 1964 che I Sette Savi, opera scultorea di Fausto Melotti, non veniva esposta. Ora, dopo quasi 50 anni, le famose figure antropomorfe tornano a disposizione degli occhi del pubblico, grazie al procedimento di restauro finanziata da Sea - Aereoporti di Milano. Il gruppo scultoreo rimarrà esposto fino al prossimo 10 novembre, proprio alla Porta di Milano dell’Aereoporto di Malpensa, terminal 1. La sollecitazione all'intervento era arrivata dalla Provincia di Milano, che in questi mesi raccoglierà i frutti dell'iniziativa. La sollecitazione all'intervento era arrivata dalla Provincia di Milano, che in questi mesi raccoglierà i frutti dell'iniziativa.

I Sette savi sarà l’unica opera protagonista di un’esposizione ambientata in questo scenario affascinante, la “dodicesima porta” di accesso al capoluogo lombardo. Sarà quindi un doppio evento, visto che i visitatori potranno ammirare anche la Porta di Milano, struttura architettonica realizzata dagli architetti Pierluigi Nicolin, Sonia Calzoni, Giuseppe Marinoni e Giuliana Di Gregorio, in seguito al concorso internazionale promosso da SEA nel 2009. In questo modo sarà inaugurata la natura artistica della Porta di Milano, progettata proprio come struttura polifunzionale, sia in chiave di accesso all'aeroporto sia come spazio espositivo. Questi spazi infatti ospiteranno periodicamente esposizioni artistiche, aumentando l'offerta culturale milanese.

Tornando alla scultura di Melotti, è indubbio che il suo ritorno sulle scene sia un avvenimento di grande importanza. L'opera dell'artista di origine trentina era ai margini dal lontano 1964, quando due delle sette statue subirono dei danni; in tutti questi anni infatti era stata "dimenticata" nel deposito del liceo classico Carducci di Milano. La mostra è curata da Angela Vettese e propone tutte le sette sculture in pietra, sul modello di quelle della Triennale del 1959. La versione attuale fu commissionata a Melotti dal Comune di Milano nel 1961, proprio per essere inserita nei giardini del liceo che poi l'ha ospitata in questo cinquantennio. Con questa mostra prende il via un periodo nel quale i lavori di Melotti saranno visibili in Italia e all'estero, nel segno del periodo d'oro del movimento artistico milanese a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.