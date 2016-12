Milanconie 2.0, la metropoli vista da Zadik

foto Ufficio stampa Descritta da sempre come la città del lavoro e del business, degli aperitivi e della moda, in questi anni di crisi morale e non solo economica, Milano è cambiata radicalmente tanto da ispirare un’intera raccolta di racconti ironica, densa e coinvolgente lontana da qualsiasi riferimento politico e da qualunque moralismo. Auto-pubblicata come e-book su internet, l’opera è intitolata "Milanconie 2.0", gioco di parole fra malinconie e Milano, esordio letterario di Roberto Zadik.

Il giornalista free lance, 36 anni, milanese autore del testo, uscito come e-book su amazon, lo scorso 25 giugno dedica questo suo esordio ala sua città , al capoluogo lombardo descrivendone le malinconie e il disagio sociale e interiore di tante persone, la Milano dei perdenti, dei disperati attraverso i tormenti dei suoi protagonisti, tutti inventati ma estremamente vivi e reali. Tutto questo in sole 110 pagine che racchiudono con uno stile sobrio e avvincente, sette storie a metà fra cronaca nera, commedia amara, ritratto generazionale e critica sociale. Metropoli di oggi, affascinante, austera, degradata e problematica , la città e i suoi luoghi rivivono attraverso trame e personaggi estremi, emarginati e folli, come Gianni il tossicodipendente disoccupato di famiglia benestante, le due sorelle Giada e Sonia, il violento e silenzioso Giovanni e tanti altri con crudezza e ironia tragicomica. Dense di riferimenti letterari e musicali, l’autore è un appassionato di musica rock e di cinema, queste vicende ispirate da una pluralità di fonti, dalle cronache dei mass media ai libri di Scerbanenco, di Carver e di Edgar Allan Poe intitolate ciascuna col nome del loro protagonista descrivono una città bellissima e molto affascinante ma contraddittoria, individualista, cinica e diffidente, totalmente diversa da quella godereccia, gioiosa e innovativa della Milano anni Ottanta. Storie cupe e avventurose, a tratti divertenti della città ai tempi di crisi, che presentano diverse tematiche “scomode”, spesso tralasciate dai media, come droga, solitudine, impotenza, violenza sessuale, obesità, disoccupazione, differenze religiose e culturali. Una raccolta di vicende, di emozioni e di situazioni tutte “milanesi” che intendono intrattenere il lettore e farlo riflettere, stimolando dibattiti e riflessioni. Un omaggio sarcastico e affettuoso dell’autore, alla sua opera prima, a quella che un tempo era “la città del lavoro e delle opportunità”. Titolo: Milanconie 2.0

Autore: Roberto Zadik

Pagine: 110

Dove trovarlo: http://www.amazon.com/dp/B00DN9CWBA