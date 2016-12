Pezzenti e ventenni alla carica "con il papillon"

Il libro è uno spaccato di vita e offre un ritratto dei ventenni di oggi. Ragazzi e ragazze, con voglia di mettersi in discussione. In alcuni casi c'è anche la voglia di indipendenza: "In passato ho anche lavorato come barista - spiega Lorenzo - ma oggi, grazie al brevetto, sono un istruttore di nuoto. Cosa mi piacerebbe fare? Ho ereditato da mia nonna l'amore per l'antiquariato, il vintage. Sia chiaro, non sono ossessionato dalla moda. Compro anche io da H&M poi magari abbino qualcosa di elegante. Amo molto scrivere e cerco di coltivare questo interesse, indipendentemente da cosa farò nella mia vita".Tanti i racconti che si snodano lungo il libro, frutto anche di Lorenzo che si trasforma spesso innon solo delle amiche ma anche di estranei incontrati per caso. "In realtà sono incasinato come tutti - rivela -, ma non so perché ispiro sempre". Ed ecco che i sentimenti si svelano tra racconti, aneddoti, al divertente decalogo per riconoscere quando si è fidanzati. "In fondo ci siamo tutti noi dentro queste storie d'amore - spiega l'autore -. E tra le righe ci sono anche io che mi riconosco in alcune circostanze narrate". Il punto di svolta del libro è l', una città della Spagna orientale. Sei mesi fatti di incontri e anche di arricchimento culturale, uno scambio di storie con la consapevolezza anche di non vedersi più. Una situazione in cui si vive, senza che nessuno giudichi come sei vestito.Altro punto interessante e fondamentale di "Pezzenti con il papillon" è la storia delladi Lorenzo Bises che è riuscito, facendo tesoro dei racconti della nonna, a fare un quadro generale e di origine sin dal 1400. Origine ebraiche con la conversione poi al cristianesimo, la famiglia Bises si è divisa tra Milano e Roma. "Purtroppo ho perso mia nonna quest'anno ma eravamo legatissimi. - conclude Lorenzo - Mi salutava alla finestra ogni volta che andavo a trovarla ed era elegantissima e invidiata da tutti per via della sua bellezza. Lei mi ha regalato tuttiche sono fantastici. E' l'unica cosa che ho ereditato". Scrittura asciutta, diretta, ogni micro-argomento, micro-capitoletto, può essere letto a sé stante o anche in maniera fluida e continua senza interruzioni. Non è escluso che arrivi un secondo capitolo di "Pezzenti con il papillon" con nuovi racconti sulle "splendide" in piscina o i risultati delle cronache mondane ai matrimoni. Per tutte le info sul volume clicca qui