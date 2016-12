Da Tintin ai Puffi,a Milano arriva il fumetto belga

foto Dal Web Correlati I personaggi indimenticabili come i Puffi, Lucky Luke e Tintin Tavole originali, pubblicazioni d’epoca, albi e giornali che raccontano quasi 100 anni di fumetti belgi. Dopo il Giappone e gli Stati Uniti, dal 21 giugno al 6 ottobre Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano propone un viaggio in Belgio, alla scoperta di una raffinatissima produzione fumettistica che ha regalato al mondo personaggi come i Puffi, Lucky Luke e Tintin, solo per citarne alcuni.

Una mostra resa possibile dal gemellaggio tra WOW Spazio Fumetto di Milano e il Centre Belge de la Bande Dessinée di Bruxelles, il primo museo del fumetto al mondo. Forse non si sa ma il Belgio detiene un primato assai curioso: con una superficie pari a un decimo di quella italiana è il paese con la più alta densità di fumettisti per chilometro quadrato. La mostra “Belgio, il Regno del Fumetto” ci racconta tutto questo attraverso un percorso cronologico che parte dalla rivista Le petit Vingtième, sulle cui pagine nel 1929 nasce Tintin, il simpatico e intrepido ragazzino fotoreporter dal ciuffo rosso che gira il mondo alla ricerca di avventure con la sua macchina fotografica e il cagnolino Milou, personaggio tra i più amati e longevi della storia del fumetto ultimamente portato con successo sul grande schermo da Spielberg.



Un regno incontrastato fino al 1938, quando nasce Spirou, simpatico facchino biondo anch'esso giramondo e avventuriero. Ai due personaggi vengono dedicate le più importanti riviste a fumetti del Paese, sempre in competizione per lanciare nuovi personaggi e autori come Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford), lo storico creatore dei Puffi. Un fermento culturale in cui vengono alla luce personaggi come i detective dell'impossibile Blake e Mortimer di Edgar P. Jacobs, il redattore combina guai Gaston Lagaffe e il simpatico animaletto maculato Marsupilami di André Franquin, gli aviatori Buck Danny e Dan Cooper , nati uno in concorrenza all'altro sulle due riviste Tintin e Spirou, il cagnone Cubitus e molti altri. Tra tutti spiccano di certo per fama e notorietà il cowboy Lucky Luke, ideato da Morris e scritto da grandi autori come René Goscinny (lo stesso di Asterix) e il romanziere Daniel Pennac, e i Puffi, gli omini blu di Peyo che, introdotti in una storia di Rolando e Pirulì, diventano i personaggi belgi più celebri del mondo, protagonisti di film e serie animate. Tra le chicche esposte in mostra alcuni disegni originali della serie animata dei Puffi firmati Hanna & Barbera.



Questo straordinario percorso viene illustrato dalla mostra grazie all’esposizione di tavole originali, pubblicazioni d’epoca, francobolli, figurine, pupazzi, gadgets, edizioni belghe e italiane e video.