Echo, l'edizione integrale del fumetto di Moore

foto Dal Web

Pensata da Terry Moore per avere lo sviluppo di un film d'azione, di un "blockbuster" ad alto budget, la serie di Echo è durata negli USA trenta numeri., che non potrà mancare sugli scaffali di ogni appassionato di fumetti., giovane fotografa free-lance alle prese con la fine del proprio matrimonio e un'esistenza disfunzionale, che trova una sofisticata tuta da combattimento...della quale non riesce a liberarsi. Inseguita, braccata, improvvisamente dotata di un potere immenso, Julie ha la possibilità di cambiare drasticamente la propria vita, e dovrà fare scelte importanti, per se stessa, per le persone che ama, per il mondo intero.Moore, con il pretesto di un thriller, realizza una denuncia dei pericoli della scienza, della mancanza di scrupoli delle multinazionali, dell'istinto guerrafondaio concepito come strumento di profitto. Con rimandi a Einstein, Oppenheimer, alla matematica e le teorie quantistiche, Echo è un gioiello caratterizzato da una story-line complessa e articolata ma leggibile e comprensibile. Da non perdere.