Ce ne danno un’idea Stefano Rizzato ed Eliano Rossi con BenVenuti a Grillolandia un viaggio ipotetico nel futuro, in un Paese in cui i partiti tradizionali “muoiono” e in Parlamento siedono soltanto i “cittadini” del Movimento 5 Stelle. Un paradosso, ma anche un modo per provare a “vedere” all’opera, inseriti in un sistema organico di riferimento, i vari punti della discussa visione grillina.

Ogni sezione affronta un aspetto diverso del programma attingendo a fonti immediatamente verificabili. Seguono le cronache del futuro, un reportage da un’ipotetica Italia grillina in pieno dispiegamento. Per riportare tutto fuori dal campo di distorsione della realtà, i possibili scenari sono discussi da otto autorevoli opinionisti intervistati dagli autori.

Fantapolitica? Non leggeremo le “cronache da Grillolandia” sui giornali (o sui blog…). Ma chi può dirlo? La realtà politica italiana ha più volte superato l’immaginazione.