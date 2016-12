Stavolta il Miglior Tempo è di Guido Meda

Però, stavolta, qualcuno ha incoraggiato: “Quelli di Rizzoli mi hanno cercato, e mi hanno chiesto di scrivere. Io ho pensato,sui quali non avrei avuto nulla di nuovo da dire. Invece si trattava di un libro di Guido Meda, di una mia storia. Ed è nata questa idea che comunque nasce da me, da uno nato negli anni ’60. Una storia che gira comunque attorno ai motori, ma che offre spunti sulla società, sulla psicologia degli uomini, contiene esperienze che volevo raccontare”. Base autobiografica, allora, ma è solo piattaforma, fonte per creare una vicenda che parte “da un bambino di 8 anni che si chiude in un armadio, timoroso di un castigo per un pasticcio che ha combinato giocando con le automobiline. Un bambino che diventa adolescente, e poi grande,, quando puoi rimanere felicemente sospeso tra la leggerezza e il ritorno a casa. Perché è quello, il miglior tempo”. Nel mondo dell’infanzia, tuttavia, non esistono le donne, o ne esiste una, la madre, approdo sicuro, punto di riferimento immutabile: “E infatti il tema di sottofondo è il rapporto con le donne, con molte donne, anche se non è proprio il caso di tirare in ballo l’abusatissima ed eterna commistione coi motori. Ma il concetto è che sempre, alla fine,E ritorni a donne sagge, che perdonano, sempre pronte ad accoglierti”.Ad accogliere a braccia aperte Guido Meda scrittore ha provveduto anche l’ “altra” sua famiglia,, degli asfalti segnati dalle gomme: “Da loro ho avuto consenso, ma l’ho avuto finora da tutti quelli che hanno già letto questo libro. Era un mio grande timore, il pensiero ricorrente era che chi capitasse in queste pagine cercasse o volesse Simoncelli, o Valentino Rossi, che si aspettasse questo oppure le frasi e le cose che sentono in televisione. Io ho usato un linguaggio non del tutto dissimile a quello che uso in genere, scrivendo mi sono dato due obiettivi: che la storia fosse leggibile, estremamente comprensibile anche dalle donne e che di motori non si parlasse mai in maniera “tecnica”. Alla fine ho raccontatoma poi è solo un protagonista, un uomo che pur cercando di non crescere assume comunque una sua fisionomia, una sua spiritualità che comprende l’adulto, il responsabile, il marito, l’ “attento” a quello che davvero conta”. Per conoscere allora Guido – o chi per lui – ci sono quattrocentotrentadue pagine al primo tentativo, mica male, davvero c’è da mettersi comodi sul divano: “Da scrittore inesperto, ho buttato giù il tutto immaginando la classica cartella giornalistica da 30 righe x 60 battute, avevo calcolato circa 300 pagine. Poi dalla Rizzoli mi hanno chiamato, e mi hanno comunicato che ne erano venute fuori 432. Poco male.”.IL MIGLIOR TEMPOAutore:Editore:Collana:Pagine:Prezzo: