Le ceramiche di Albisola secondo Gillo Dorfles

Il libro è stato presentato, all’ Hotel Garden di Albisola Marina , alla presenza degli autori, di Gillo Dorfles e di importanti storici dell’arte fra i quali Matteo Fochessati ( conservatore wolfsoniana Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, docente di Teoria e Storia del Design, Università di Genova ) Luigi Sansone ( critico d'arte ), oltre a Giorgio Casati ( artista e architetto ), Ernesto Canepa ( Studio Ernan Design ), Sara Tongiani ( Dottore di ricerca in Letterature Comparate, Università di Torino ), Luca Bochicchio ( AdAC Università di Genova ), Gianluca Anselmo ( Gruppo ACCA ).

durante un laboratorio didattico nella mostra, la quarta presenta documenti rari e inediti sull’attività di Dorfles come critico del

(artista e architetto, collaboratore di Dorfles in opere di decorazione architettonica), la seconda riguarda le opere di

fino alla firma di un piatto a crudo il giorno dell’inaugurazione, passando per la visita alle opere d’arte all’aperto in compagnia degli amministratori locali. Nel volume sono presentate alcune sezioni di approfondimento: la prima riguarda l’opera ceramica e pittorica di

foto Alessandra Finzi

Gillo Dorfles (Trieste 1910), artista, poeta, critico d’arte, professore universitario e medico psichiatra, nel 1948 fonda a Milano, con Bruno Munari, Atanasio Soldati e Gianni Monnet, il Movimento Arte Concreta (MAC). Negli anni ‘50 ha inizio l’attività teorica e critica, che si presenta decisamente rivoluzionaria: l’attenzione di Dorfles è rivolta soprattutto ai fenomeni comunicativi di massa, alla moda e al design, soffermandosi pur sempre sulla pittura, sulla scultura e sull’architettura moderne e contemporanee. Dagli anni ‘60 insegna estetica in diverse università italiane e americane e dagli anni ’80 riprende l’attività pittorica e grafica. Numerosissimi i riconoscimenti internazionali sia come artista che come critico. Negli ultimi dieci anni circa gli sono state dedicate mostre a Milano (PAC, 2001, e Palazzo Reale, 2010), Chiasso (Max Museo, 2010) e Rovereto (Mart, 2011-2012). Dell’ampia bibliografia ricordiamo: Discorso tecnico delle arti (1952), Architettura moderna(1954), Il divenire delle arti (1959), Ultime tendenze dell’arte oggi (1961), Il disegno industriale e la sua estetica (1963), Nuovi riti, nuovi miti(1965), Il Kitsch (1968), Il divenire della critica (1976), La moda della moda (1984), Preferenze critiche (1993), Irritazioni (2000).

Gillo Dorfles: Albisola Ceramica Oggi e Sempre

a cura di Luca Bochicchio

fotografia Gianluca Anselmo

De Ferrari Editore

€18.00

ISBN: 978-88-6405-423-0