Ecco "il" manuale per videoreporter e filmmaker

Ci sono libri tecnici che nascono come manuali universitari e libri che invece si rivolgono al pubblico più vario come una specie di prontuario, i Bignami tanto per fare un esempio.” è uno dei rari casi in cui sono vere entrambe le cose. Pubblicato per la collana universitaria della Utet, si porge non a caso nei confronti del lettore con il sottotitolo “manuale di pronto soccorso e tecniche di sopravvivenza nella giungla della videoinformazione”.

Luca Errera e Daniela Trastulli sono dei professionisti dell'informazione, giornalista e operatore di ripresa il primo, docente della Scuola di Milano di Cinema e Televisione la seconda. Errera e Trastulli hanno magistralmente coniugato sapere e tecnica in un volume che affronta a 360° tutte le problematiche che girano attorno a una telecamera.

Non solo tecniche di ripresa, quindi, ancorché spiegate in modo preciso e schematico alla portata di tutti, ma anche come si scrive un testo per immagini, come si elabora un progetto video, come si fa la regia, le principali tecniche di montaggio e un preziosissimo capitolo on the road in cui si spiega come usare la telecamera nelle più frequenti occasioni videogiornalistiche: quando si è in tanti (divertente il titolo del paragrafo “La tonnara”), quando si arriva sulle scene dei crimini, come girare gli standup, come si girano le sfilate di moda o le conferenze stampa.

Insomma Luca Errera l'ha definita "una cassetta degli attrezzi" ma in realtà è molto di più. Soprattutto per chi si avvicina alla professione di videoreporter questo volume è indispensabile anche per la parte normativa e deontologica. Da come si diventa giornalisti, alle leggi che governano la professione (quando, come e chi si può riprendere abbiamo visto nelle ultime settimane non essere ben chiaro ancora a tutti), “Il giornalista con la macchina da presa” è un concentrato di conoscenze indispensabili per chiunque voglia fare questo mestiere. Non mancano gli sguardi sul passato e sul futuro proiettato nel web. Ma sopratutto non mancano, sempre coniugate in modo pratico e immediatamente comprensibile a chiunque, le riflessioni sui linguaggi che compongono il messaggio video, con incursioni brevi ma precise nel mondo dell'illustrazione e della fotonotizia.

Insomma, qui c'è tutto, ma proprio tutto quello che si deve sapere per fare del videogiornalismo in modo consapevole e tecnicamente ineccepibile. Trovare le notizie, poi, spetta sempre a voi.

Anno: 2013ISBN: 9788860083982Pagine: 336Prezzo: € 23,00