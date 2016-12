Febbre Dan Brown: in libreria arriva "Inferno"

Dopo “Il codice da Vinci”, “Angeli e demoni” e “Il simbolo perduto”, è uscito “Inferno”, il nuovo libro di Dan Brown. In questo nuovo e avvincente thriller, lo scrittore ritorna ai temi che gli sono più congeniali per dare vita a un romanzo esaltante.

Robert Langdon, il professore di simbologia di Harvard, è il protagonista di un'avventura che si svolge in Italia, incentrata su uno dei capolavori più complessi e abissali della letteratura di ogni tempo: l'"Inferno" di Dante. Langdon si sveglia in mezzo agli incubi in un letto di ospedale, ma anziché essere al Massachusetts General Hospital, non lontano dalla sua Cambridge, il professore di simbologia di Harvard vede dalla finestra la torre di Palazzo Vecchio. Langdon combatterà contro un terribile avversario e affronterà un misterioso enigma che lo proietterà in uno scenario fatto di arte classica, passaggi segreti e scienze futuristiche.”Inferno”, ispirandosi a Dante, mette la peste al centro della trama, rivisitandola in chiave di pandemia mondiale.

Con Dante come guida, anche la data di pubblicazione dell'ennesimo bestseller annunciato dello scrittore americano è una strizzata d'occhio ai simboli: 14/5/13 è l'anagramma numerico di 3,1415,il valore approssimato di pi greco. Perchè? Dante ha diviso l'inferno in cerchi concentrici e pi greco è la pista per misurarli.

“Inferno” è già in testa alla classifica dei bestseller di “Amazon”, “Barnes” e “Nobles” . Secondo gli addetti ai lavori sarà il libro dell'anno con buone chance che sia ancora in testa alle hit parade ancora a dicembre.