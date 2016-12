L'India conquista Milano

foto Ufficio stampa A Milano l’Occidente incontra l’Oriente e si veste della sua magia. Dal 10 fino al 12 maggio nel capoluogo lombardo torna l’ undicesima edizione di “MiticaIndia”, l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata alla scoperta della cultura indiana. L’evento si svolgerà presso le Officine Creative Ansaldo, via Bergognone 34 e sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 23.00.

Un viaggio in India che va dall’artigianato alla danza classica e tribale, dalla tradizionale cucina speziata al massaggio Ayurvedico, con gli oli tipici dei centri indiani del Kerala, dall’ambiente spirituale dello Yoga dei monasteri indiani alle bellezze sensuali proposte dalle agenzie. I visitatori potranno lasciarsi tentare dai numerosi stand che propongono tessuti, gioielli, incensi, tappeti, sculture, gioielli e pure pashmine. Si eseguiranno tattoo all’henna e corsi per indossare il sari. Attraverso workshops, seminari, mostre, cineforum, spettacoli, sarà possibile conoscere il costume, la moda, l’arte, la letteratura e la filosofia indiane, con la possibilità di contattare le più importanti agenzie turistiche e le associazioni culturali. Non mancherà l’occasione di degustare i piatti tipici della cucina indiana, sperimentando tutti i diversi tipi di spezie. Obbiettivo della manifestazione, conquistare il pubblico con il fascino di una terra ricca di suggestioni.