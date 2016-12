"L'intervista", il nuovo graphic novel di Fior

foto Ufficio stampa

Raniero è uno psicologo sulla cinquantina, in crisi con la moglie che vuole andarsene da casa. Dora, una sua giovane paziente, dichiara doti telepatiche e ha strane visioni notturne di triangoli luminosi che appaiono nel cielo: il segnale inviato da una civiltà extraterrestre, dice la ragazza, che ci avverte di un grande cambiamento in arrivo nella società. Siamo: c'è stata una “disunificazione”, le auto sono teleguidate e i centri storici delle città sorvegliati e blindati. Dora fa parte della “Nuova convenzione”, un movimento di giovani che vivono in comunità e predicano libero amore e nuovi modelli di convivenza alternativi alla coppia e alla famiglia. All'inizio scettico, Raniero è poi sempre più attratto dalla ragazza, mentre sempre più persone cominciano a vedere le misteriose luci nel cielo.Dopo il grande successo di “Cinquemila km al secondo”, Manuele Fior sposta in un prossimo futuro la cornice della sua delicata,e sul passaggio di testimone tra le generazioni. “Amo le storie di anticipazione fantascientifica alla Ballard", dice l'autore, "e ho provato ad immaginare un futuro non lontano, ma leggermente diverso dal presente. Uno scenario dove non tutto è negativo e catastrofico, dove la fine del mondo e della società che conosciamo non arriva con una violenta apocalisse, ma in un contesto intimo e familiare di vita quotidiana che continua a scorrere”.Per narrare questa storia Fior ha scelto uno stile grafico completamente diverso dai lavori precedenti:, in cui i paesaggi disegnati con effetti quasi foto-realistici si alternano ai personaggi resi col tratto più cartoonistico della narrazione a fumetti. Un'altissima qualità dell'immagine, con loe più in generale del cinema “classico” d'autore in bianco e nero, con la sua ricerca iconografica sulla composizione di luci e ombre in scena.- Manuele Fior è nato a Cesena nel 1975. Dopo la laurea in Architettura a Venezia nel 2000, si trasferisce a Berlino, dove lavora fino al 2005 come fumettista, illustratore e architetto. La collaborazione con l’editore tedesco Avant-Verlag comincia nel 2001 con la rivista Plaque. Da allora inaugura una fitta produzione di storie brevi a fumetti scritte dal fratello Daniele, apparse su Black, Bile Noire, Stripburger, Forresten, Osmosa. Il suo primo graphic novel “Rosso Oltremare” ha vinto il premio come miglior fumetto 2007 a Oslo e un Premio Micheluzzi al Comicon di Napoli. Ha poi realizzato altri due graphic novel: “La signorina Else”, adattamento a fumetti dalla novella di Arthur Schnitzler, e “Cinquemila chilometri al secondo”, vincitore, tra i tanti premi, del Gran Guinigi di Lucca Comics e del Fauve d'Or di Angouleme. Fior vive a Parigi e collabora con numerosi quotidiani e riviste internazionali: dal New Yorker a La Repubblica, per la quale ha illustrato per un anno la rubrica settimanale di libri tenuta da Alessandro Baricco.: Manuele Fior: L'intervista: Coconino Cult: 176, bianco e nero: 17,50 euro