iDyssey, sulla rotta di Ulisse con un iPhone

Il reportage è stato realizzato tra marzo e maggio 2012 e racconta le dodici tappe raggiunte dal fotografo: dalla Turchia alla Tunisia, dall’Italia alla Grecia, De Luigi è riuscito a gettare un ponte tra passato e presente della nostra civiltà, a descrivere paesi, persone e culture sfruttando le potenzialità dello smartphone. Accanto alle opere fotografiche, i video offrono un’inedita lettura del capolavoro omerico attraverso le voci di figure incontrate lungo il tragitto, un mosaico di lingue e storie distanti tra loro eppure legate dai versi del poeta.

La realtà odierna delle zone visitate non è stata lasciata sullo sfondo: la crisi greca, il fermento che ha pervaso la Tunisia dopo le vicende delle primavera araba, le diatribe tra laici e fondamentalisti religiosi in Turchia e la situazione del Sud dell’Italia trovano spazio in una mostra che, prendendo spunto dal mito, si cala nell’attualità più profonda seguendo l’istinto da reporter di De Luigi.

L’iniziativa, curata da Laura Serani e in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, si ricollega al programma Ulissi, Viaggio nelle Odissee, in concomitanza con lo spettacolo Odyssey di Bob Wilson e si svolge sotto il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Milano.