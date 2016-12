"Il male ero io", il racconto dell'omicidio e della redenzione di Pietro Maso

foto Ufficio stampa

Il 17 aprile del 1991 Pietro Maso uccide i suoi genitori a Montecchia di Crosara, un paese in provincia di Verona, con l’aiuto di altri tre ragazzi. Per quel delitto viene condannato a trent’anni, che con l’indulto e gli sconti di pena per buona condotta sono diventati ventidue. Dall’aprile del 2013 è un uomo definitivamente libero. In questo libro per la prima volta Pietro Maso parla di sé: del sogno della “bella vita”, della notte del massacro, degli anni trascorsi in carcere, della sua conversione religiosa, del lungo e travagliato percorso intimo, fatto di pentimento, di preghiera, di perdono.