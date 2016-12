Al FuoriSalone di Milano ecco l'anteprima mondiale della mostra di Steve McCurry

Un fotografo di eccezione per raccontare l'Umbria. Al FuoriSalone 2013 va in scena l', fotoreporter americano conosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti comparsi sulla rivista National Geographic. Nella cornice di Palazzo Brera a Milano, la Regione Umbria presenta le sue migliori espressioni di carattere culturale ed economico a, un vero e proprio espositore e contenitore di attività che il territorio umbro sta producendo nel campo della promozione territoriale e del design industriale.

Su tutte spicca Sensational Umbria! la raccolta delle fotografie di McCurry allestita nel Cortile Napoleonico. Verrà realizzata una speciale installazione su cui saranno esposte dieci immagini (su cinque supporti della misura di tre metri per due) scattate dal celebre fotoreporter e realizzate in esclusiva per la Regione Umbria. Il Progetto, curato dall’Ing. Paolo Belardi, docente di Disegno Industriale presso l’Università di Perugia, con Andrea Dragoni dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e Carl Vokerts, è liberamente ispirato al Teatro Continuo di Alberto Burri già realizzato negli anni settanta a Milano, ai materiali tipici dell’identità umbra e frutto dell’elaborazione visuale del brand Umbria.

Le immagini che saranno presentate sono un’anteprima mondiale di una serie di eventi che l’Umbria sta progettando a New York, a Pechino e a Marsiglia. Nell’altra ala del Cortile, davanti allo spazio dedicato all’installazione McCurry, saranno collocati dei prodotti di design che ripercorrono la produzione storica di EMU, azienda umbra di mobili outdoor. Nel Loggiato superiore di Palazzo Brera invece uno spazio sarà dedicato alle migliori espressioni dell'industria del design presenti sul territorio.

Presso l'Orto Botanico, in collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz e la rivista Interni, nei giorni 10 e 11 aprile saranno promossi due concerti, per soli invitati, dedicati ai quarant’anni di Umbria Jazz. Mercoledì 10 Aprile sarà di scena Danilo Rea in una serata dedicata agli ospiti di Listone Giordano e giovedì 11 aprile toccherà a Ramberto Ciammarughi essere testimonial del compleanno di Umbria Jazz in una serata dedicata agli ospiti di EMU.