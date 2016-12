Dopo un tour che ha toccato Parigi e New York arriva in Italia la mostra fotografica firmata Karl Lagerfeld The little black jacket dedicata alla celebre giacca nera Chanel. Un omaggio al capo, inventato negli Anni '50 da mademoiselle Chanel e da allora diventato un must have universale. La mostra resterà aperta alla Rotonda della Besana fino al 20 aprile.

Sulle pareti dell'edificio tardo-barocco sono esposte alcune delle cento fotografie pubblicate nel libro The Little Black Jacket, Chanel's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld, un progetto ideato, voluto e realizzato dallo stilista leggenda del brand. Su ogni tela la piccola giacca nera assume forme e suggestioni diverse: ora è imprigionata da strette corde indosso al cantante Ken Hirai, ora si trasforma in una divisa da suora di clausura con la modella Freja Beha. E poi diventa una stola settecentesca con Uma Thurman, un copricapo regale con Sarah Jessica Parker e l'abito del cigno nero con Roberto Bolle.

Come il luogo che la ospita (prima di diventare spazio espositivo è stato un cimitero, una caserma e anche un fienile) la piccola giacca nera di Chanel rivive in mille forme, ma resta sempre l'oggetto del desiderio di tutte le signore, intramontabile e contemporaneo. Le prossime tappe della mostra sono fissate a Dubai, in Cina e a San Paolo in Brasile.