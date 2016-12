Extra Large, la mostra delle grandi opere

foto Tgcom24 Correlati Le foto della mostra

Al Museo d’Arte Contemporanea Roma va in scena Extra Large, una mostra interamente dedicata ad opere e installazioni di grandi dimensioni. Dal 28 marzo al 5 maggio nei Padiglioni di MACRO Testaccio, l’esposizione propone un itinerario con opere provenienti da importanti collezioni italiane ed è pensata per guidare lo spettatore nelle tematiche dell’arte contemporanea attraverso lavori capaci di coinvolgere il pubblico anche per la loro dimensione extra large.