Il dramma dell'uso del "Piuttosto che"

foto Ufficio stampa Valeria Della Valle e Giuseppe Patota (gli autori di "Viva il Congiuntivo!" e "Ciliegie o Ciliege?") mettono a fuoco 300 errori linguistici in "Piuttosto che - Le cose da non dire, gli errori da non fare" (Sperling&Kupfer). "Piuttosto che" usato al posto di "o" è un'espressione che merita un posto di primo piano fra i cosiddetti tormentoni, con l'aggravante di essere un errore: il suo significato corretto, infatti, è "più che", "invece di", "anziché". (gli autori di "" e "") mettono a fuoco 300 errori linguistici in "" (Sperling&Kupfer). "Piuttosto che" usato al posto di "o" è un'espressione che merita un posto di primo piano fra i cosiddetti tormentoni, con l'aggravante di essere un errore: il suo significato corretto, infatti, è "più che", "invece di", "anziché".

Un piccolo volume per un viaggio dentro la lingua italiana e i suoi errori più comuni, purtroppo sempre crescenti anche a causa dei media. "Le città italiane sono tutte belle: potrei vivere a Roma piuttosto che a Firenze piuttosto che a Napoli". Chi parla così cede a una moda che non solo è inutile ma crea anche confusione e ambiguità. Infatti intende dire che vivrebbe volentieri a Roma o a Firenze o a Napoli, indifferentemente, mentre l'espressione "piuttosto che" introduce un'alternativa. Della Valle e Patota dedica questa volta un libro ad errori davvero inammissibili quelli da non fare mai se si vuole parlare e scrivere un italiano corretto.