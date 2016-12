Matteo Maffucci, dopo la musica un romanzo

foto Ufficio stampa Il 3 aprile arriva in libreria "La traiettoria casuale dell’amore", il nuovo romanzo di Matteo Maffucci, autore e interprete delle canzoni degli Zero Assoluto. Una storia di amicizia e di amore. Andare a vivere con gli amici è il sogno inconfessato di gran parte dei maschi italiani. Se poi si è felicemente single e con una discreta disponibilità economica allora si può davvero pianificare una vita quotidiana fatta di feste, gran via vai di femmine, mercoledì da champions league e domeniche con maratone cinematografiche sull’home theater del salotto.

È quello che fanno Marco e Andrea affittando un bellissimo appartamento nel cuore di Roma. Sono amici per la pelle fin dalle elementari e oggi, nonostante i trent’anni suonati, hanno ancora tantissima voglia di fare baracca. A un paio di settimane dal trasloco, tutto gira a meraviglia. La nuova casa è un porto di mare, sempre pronto ad accogliere chi si trova a passare nelle vicinanze. Ma anche un rifugio sicuro dove lasciarsi scivolare addosso intere domeniche di beata nullafacenza.



L’insolita vita di coppia si avvicina alla felicità, cementando ancor di più un rapporto di amicizia solido come il marmo della loro cucina. Ma un bel giorno succede l’imprevisto: Andrea si innamora. Perdutamente. Meravigliosamente. E chi l’avrebbe mai detto? Proprio lui, specializzato in amori impossibili e non corrisposti, incontra una ragazza fantastica.



La loro storia d’amore invade la casa e stravolge il contratto di convivenza fra i due amici. Marco e Andrea si troveranno a fronteggiare, sempre insieme, la traiettoria casuale dell’amore, che arriva quando gli pare e obbliga tutti, volenti o nolenti, a fare i conti con se stessi.