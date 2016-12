Morozzi torna in libreria con il Grande Lando

Tutte cose che ha provato a fare per conquistare la bella Beatrice, il suo grande, irrealizzato amore fin dal primo giorno delle scuole elementari. Fino a quando, sugli schermi di un cinema di Ferrara, non s’imbatte nell’astro nascente di Hollywood: il giovane attore Lando Krol. E Metello scopre di essere il suo perfetto sosia. La sua vita cambia per sempre, ora che è il sosia non ufficiale del più famoso attore emergente di Hollywood. Ora potrà arricchirsi, costruirsi una casa a Lemuria, sulle orme del Grande Gatsby, e conquistare Beatrice. Forse.

L'autore - Gianluca Morozzi è nato a Bologna nel 1971. Il suo primo romanzo è “Despero” (Fernandel 2001; Guanda 2008). Dal suo quinto romanzo “Blackout” (Guanda 2004) è stato tratto un film. Il suo ultimo romanzo uscito è “Lo scrittore deve morire” (Guanda 2012, scritto a quattro mani con Heman Zed).



Titolo: Il grande Lando

Pagine: 96

Prezzo: € 9.90

Uscita: 11 aprile