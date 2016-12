Lettere ai giornali, la più bella è di una prof.

E' firmata, appunto, da un'insegnante, Gabriella Nucci, di Roma, che con il suo scritto, così si rileva nella motivazione, con rara capacità di sintesi "rende esplicita l'ipocrisia fallimentare della scuola italiana, specchio della società che la circonda". Ad attribuire la vittoria alla lettera di Gabriella Nucci è stata una giuria che, presieduta da Lella Costa, comprende, tra gli altri, Giulio Anselmi, Camilla Baresani, Isabella Bossi Fedrigotti, Ilvo Diamanti, Massimo Donelli, Stefano Lorenzetto, Marcello Lunelli, Pierluigi Magnaschi, Edoardo Raspelli, Marzio Achille Romani, Fabio Tamburini.

Al secondo posto ex aequo "Perché io, operaio, studio greco ogni giorno" apparsa sulla Stampa il 16 aprile 2012 e "La nostra notte prima degli esami" pubblicata anch' essa su Repubblica il 21 giugno 2012. L'autrice della lettera vincitrice di "Caro direttore" sarà premiata con un soggiorno a Bolzano, in occasione del Mercatino di Natale, e una cucina Composad. Questo il testo della lettera vincitrice: "Sono un'insegnante di scuola media e sono come tutti in piena fase di scrutini. Forse non tutti sanno che in pagella, da qualche anno, non si scrivono più i voti inferiori al sei; nel caso quindi di una o più insufficienze, si scrive un sei con un asterisco (o cerchiato in rosso) che rimanda ad un legenda, in calce o sul retro, che finalmente dice la verità e che cioè quel sei è in realtà un cinque o peggio. L'altro giorno, mentre mettevo l'ennesimo asterisco, ho pensato che il peggior fallimento del nostro sistema scolastico sia proprio questa ipocrisia, figlia di una pedagogia da quattro soldi che preferisce non turbare, piuttosto che educare".