Il "ritorno" in libreria di Piero Chiara

Un anniversario importante per la letteratura italiana. Il 23 marzo di 100 anni fa nasceva lo scrittore Piero Chiara e Mondadori ha deciso di celebrare l'autore di Luino ripubblicando tre opere dello scrittore luinese: il romanzo Vedrò Singapore?, la Vita di Gabriele D’Annunzio e i racconti per bambini Le avventure di Pierino.

Vedrò Singapore? (Oscar Mondadori, pagine 252, 10 euro) apre e chiude al tempo stesso la carriera di romanziere avviata da Piero Chiara sul finire degli anni Cinquanta. “Da un lato si tratta del primo progetto narrativo di vasta portata nato come tale, in stretta correlazione al Piatto piange. Dall’altro è l’ultimo romanzo pubblicato dal luinese, sigillo alla serie di avventure latamente autobiografiche iniziata nel 1976 con La stanza del Vescovo e proseguita con Il cappotto di astrakan (1978) e Una spina nel cuore (1979)".

Così lo presenta Mauro Novelli, curatore dei due Meridiani Mondadori dedicati a Piero Chiara e responsabile scientifico della pubblicazione delle opere singole in Oscar, nella sua introduzione a questo volume. La domanda del titolo è quella che si pone il protagonista al momento di imbarcarsi per l’Estremo Oriente, al termine di una tormentata e picaresca vicenda che copre per intero il “memorabile” anno iniziato il 23 novembre 1932 e che si svolge lontano dai consueti scenari lombardi e lacustri. Personaggio principale e narratore è un impiegato di basso livello dell’amministrazione giudiziaria, trasferito da una sede all’altra per le pressioni di un Alto Commissario Speciale, che lo perseguita a causa della sua passione per il gioco e per le donne.

Lo sfondo del racconto sono cittadine ai confini orientali come Cividale, paradigma della provincia italiana, i cui bizzarri abitanti assistono come il coro di una tragedia antica ai molteplici e grotteschi colpi di scena, alle peripezie romantiche e agli episodi comici che costellano la parabola del “travet”. Vita di Gabriele D’Annunzio (Oscar Mondadori, pagine 532, 10 euro) è una documentatissima biografia in cui c’è tutto d’Annunzio: “Ci sono i suoi rapporti con le donne, ma anche quelli con gli uomini politici del suo tempo, con gli intellettuali e gli artisti dell’epoca” scrive Federico Roncoroni nell’introduzione. “Ci sono le sue avventure erotiche, ma anche le sue molteplici avventure spirituali e artistiche e le sue imprese eroiche. C’è il Superuomo che vive la sua vita inimitabile e che compone Il Fuoco o le liriche di Alcyone o le pagine del Notturno, ma c’è anche l’uomo sopravvissuto a se stesso e al suo estro creativo che conosce la triste e dolorosa decadenza degli anni del Vittoriale.

C’è, infine, nel libro, accanto alla storia puntualmente ricostruita della vicenda umana e artistica di d’Annunzio, la storia di tutta l’epoca che ha fatto da sfondo a quella vicenda. Tutto ciò, naturalmente, raccontato alla maniera colloquiale, smaliziata e leggibile di Piero Chiara.Le avventure di Pierino (Contemporanea, pagine 208, 16 euro,) rappresenta il ritorno di un grande classico per ragazzi, illustrato da AntonGionata Ferrari. In questi racconti vividi Piero Chiara, all’anagrafe proprio Pierino, narra di giornate ricche di memorabili episodi, dove la fantasia e la realtà si mescolano, evocando la magia del grande gioco dell’infanzia, spesa tra le botteghe, i viottoli e le campagne di un suggestivo borgo sulle rive del Lago Maggiore.

Nel contesto delle celebrazioni del centenario di Piero Chiara, Venerdì 22 marzo alle ore 18.30 alla libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano, Federico Roncoroni e Mauro Novelli ricorderanno Piero Chiara e presenteranno al pubblico questi testi insieme a tutta l’opera dello scrittore, disponibile nel catalogo Mondadori.