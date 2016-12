Tremila volte "Topolino", omaggio al re dei fumetti

Una grande mostra sul mondo di "Topolino" e sulla sua storia. È il regalo che Napoli Comicon, insieme a Walt Disney Italia, fa a tutti gli appassionati del re della storia del fumetto. La mostra, che si tiene al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, dal 22 marzo al 26 maggio, accompagnerà gli appassionati in un lungo viaggio inziato il 7 aprile 1949 con il primo numero dell’edizione tascabile di "Topolino", fino al 22 maggio 2013 con l’uscita in edicola del numero che completa il terzo migliaio di uscite.

Saranno sette le sale del Pan dedicate alla mostra “Magica Disney – 3000 volte Topolino”, con tavole, memorabilia, locandine, oggetti pubblicitari di Topolino e di altre testate Disney, oggetti e gadgets in teche, con arredi scenografici. Tra i pezzi più interessanti, tre tavole originali disegnate dal maestro Carl Barks, “l’inventore dei Paperi”, in mostra in esclusiva a Napoli. Ma anche il numero uno originale di Topolino del 1949.

Gli appassionati potranno perdersi nella sezione dedicata al mondo di Paperopoli e Topolinia, ma non mancano i video e le attività didattiche, coordinate dall’Ufficio Scuola di Comicon.

La mostra sarà inaugurata il 21 marzo dalle 20 alla presenza della direttrice di Topolino Valentina de Poli, dello storico curatore ed esperto disneyano Luca Boschi (che è anche Direttore Culturale di Napoli Comicon, e curatore di tutto il progetto), e gli autori partenopei Blasco Pisapia e Fabio Michelini. “Comicon prosegue la sua opera nel portare grandi mostre di fumetto a Napoli", racconta il direttore della rassegna Claudio Curcio. "Dopo le mostre dedicate a Sergio Bonelli e ai 50 anni di Diabolik, ci siamo lanciati con entusiasmo alla scoperta del mondo di Topolino che raggiungendo il numero 3000 conferma il suo ruolo importante nella storia del costume italiano e nella formazione di generazioni di giovani”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 marzo e sarà visitabile gratuitamente ogni giorno dalle 9.30 alle 19.30, tranne il martedì (giorno di chiusura). La domenica l'orario sarà 9.30 -14.30.