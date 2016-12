Axel Fiacco, "Fare televisione. I format"

La televisione sta cambiando; anzi, è già cambiata. E i format hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo sempre più fondamentale e strategico in questo cambiamento. Ogni anno vengono organizzate nel mondo fiere internazionali dedicate ai format, per un giro d’affari che sfiora i 10 miliardi di euro. Ma, a dispetto della loro importanza, non sono mai stati oggetti di un approfondimento specifico. Addirittura, sono davvero pochi, anche tra coloro che si fregiano del titolo di «addetti ai lavori», quelli che sanno cosa si intende esattamente con questo termine.

Questo libro affronta per la prima volta in modo serio, completo e approfondito il mondo dei format, in tutte le sue molteplici implicazioni. Si comincia spiegando appunto qual è il vero significato di «format» e quali caratteristiche deve avere un programma televisivo per potersi fregiare di tale termine. Vengono quindi passati in rassegna e analizzati in modo sistematico tutti i generi televisivi d’intrattenimento, da quelli più tradizionali ai più moderni e innovativi.

Ampio spazio viene quindi dedicato ai format crossmediali, ovvero quei format in cui si instaura un legame complementare e coordinato tra il contenuto televisivo e quello di altri media, primi tra tutti il computer e il telefono cellulare. Viene quindi trattata in maniera esaustiva l’affascinante materia della progettazione di format, fornendo tutte quelle competenze tecniche e quel bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per creare e scrivere un format di successo. L’ultimo capitolo è dedicato infine al tema dell’adattamento dei format stranieri, materia che, in tutto il mondo, sta assumendo sempre più un’importanza cruciale.

Il libro ha taglio prevalentemente manualistico ed è quindi uno strumento concreto per chi voglia dedicarsi, più o meno professionalmente, ai format televisivi (autori e non solo). Ha però al contempo anche un respiro più ampio, con alcune fondamentali base teoriche, che lo rende adatto anche agli studenti di queste discipline, o a chi voglia semplicemente sapere di più di un argomento tanto dibattuto e controverso.

Titolo: "Fare televisione. I format"

Autore: Axel Fiacco

Editore: Laterza

Prezzo: 20 euro

