Pinketts torna in libreria con "Mi piace il bar"

Mi piace il bar si legge come un romanzo ed è interessante come l’autobiografia di un uomo straordinario. Gli anni '70, '80, '90’ e 2000 raccontati dal vivo da colui che ha fatto l’accompagnatore di modelle americane, sfidato la malavita slava a Milano, scovato le infiltrazioni camorristiche nella riviera romagnola. Andrea G. Pinketts ha fatto patti di sangue con amici baristi, conosciuto gli scrittori e i registi più famosi del mondo, ha bevuto molto, pensato molto, scritto molto, amato molto. Un libro ricco di storie, di aneddoti, di atmosfere. Un libro che racconta i nostri ultimi quarant’anni partendo dal punto di vista privilegiato dei bar e da quello che ha in testa il supereroe Andrea G. Pinketts.