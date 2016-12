Un graphic novel autobiografico per raccontare e dire basta alla violenza sulle donne

Testimonianza autobiografica, indagine sociale e road movie si intrecciano in un tragicomico, commovente graphic novel. "" della disegnatrice austriaca(edito da Coconino Press-Fandango, pagine 464, 29 euro, in libreria dal 25 febbraio) racconta un viaggio di liberazione e un toccante atto di accusa contro ile la

Siamo all'inizio degli anni Ottanta: a 17 anni Ulli Lust, austriaca di nascita e berlinese d'adozione, è una giovane punk che decide di partire con la sua amica Edi, senza denaro o documenti, per un viaggio attraverso l’Italia in autostop. Con la matita e la china Ulli Lust descrive le tappe del suo viaggio: le due amiche passano per Verona, Cattolica, Perugia, Roma, ma la loro meta finale è la Sicilia.



Il road movie alla Thelma e Louise, ispirato dalla voglia di libertà, ribellione e avventura dell'adolescenza, è inizialmente allegro ma diventa a un certo punto un incubo, fino all'incontro con l'eroina e con ambienti legati alla mafia. Diversi uomini prima infastidiscono, poi aggrediscono sessualmente e umiliano le due ragazze.



L'amica di Ulli diventerà una tossicomane, ma alla fine entrambe riescono a salvarsi. Malgrado i tanti momenti difficili passati, il viaggio in Italia delle due ragazze resta un'affermazione di libertà e indipendenza: una storia dalla parte delle donne. Lo sguardo spietato su se stessa e sulla società è uno dei marchi di riconoscimento di Ulli Lust.



La disegnatrice incotrerà i suoi lettori a Roma, martedì 12 marzo, al Goethe-Institut di via Savoia 15, alle ore 19. In questa occasione verrà inaugurata una mostra di tavole originali dal libro (esposizione che resterà aperta fino al 27 aprile) e ci sarà un confronto tra Ulli Lust e Laura Scarpa.

In attesa di leggere "Troppo non è mai abbastanza" che arriverà in libreria il 25 febbraio, guarda in anteprima la copertina e alcune tavole del volume nella gallery.