Arte sostantivo Femminile, premio per le donne

Domenica 10 marzo durante un’affettuosa cerimonia al Salone del Mito delladi Roma, verrà consegnato ad otto donne impegnate nel mondo della creatività e della cultura il riconoscimento “” . Il premio, giunto alla sua V edizione, è organizzato dall’Associazione A3M, che da anni supporta le attività della Galleria.La cerimonia si aprirà con brevi letture su sei celebri donne che nel corso del tempo si sono distinte in ambito creativo, volendo ringraziare così chi ha fatto della cultura e della creatività un obiettivo per affermare il proprio diritto di espressione affrontando difficoltà e pregiudizi: da Biky a Chiara Margherita Cozzolani, da Sonia Henie a Suzanne Belperron ed altre, saranno letti brevi frammenti biografici - scritti per l’occasione da Maddalena Santeroni.Al termine della performance,, Sovrintendente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,, Presidente onorario ePresidente dell’Associazione Amici dell’Arte moderna a Valle Giulia, consegneranno un simbolico omaggio alle donne che hanno fatto dell' arte e della cultura un impegno di vita, scelte per il 2013 dalla giuria composta– sovrintendente alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea,– Presidente Onorario Associazione A3M,– Presidente Associazione A3M,- Consigliere Associazione A3M,– Vicepresidente,– Segretaria,– Revisore,, Consigliere;, Consigliere;Vicepresidente;Consigliere;Consigliere;Revisore;tesoriera;Garante;Garante.Le Donne che riceveranno l’omaggio di "" 2013 sono:- collezionista,- direttrice Museo Borghese,- giornalista,- artista,- promotrice d'arte e collezionista,- gallerista,– scrittrice,- collezionista.

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alle politiche culturali e Centro Storico del Comune di Roma, ed inserita all’interno di “La donna nell’Arte”, manifestazione promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in occasione dell’8 marzo. Seguirà un breve concerto di musica eseguito dal fisarmonicista maestro Luca Casadei.