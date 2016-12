I nudi d'autore di Newton approdano a Roma

foto Ansa Correlati L'erotismo di Newton in mostra a Roma

La linea sinuosa della schiena, con lo sguardo fisso in camera. Nuda, vestita solo della sua bellezza, tra l'opulenza di un arredamento d'alto antiquariato. E' il 1973 edscatta il suo primo nudo d'autore. Lei è Charlotte Rampling, grande e anticonformista attrice inglese. Ed è ancora lei, oggi, ad aprire idealmentepersonale dedicata al più celebre ed emblematico fotografo di moda del XX secolo, che dopo il Museum of Fine Arts di Houston e il Museum fuer Fotografie di Berlino approda afino al 21 luglio, unica tappa italiana di una lunga tournee internazionale.In tutto quasi 200 scatti, che la vedova del fotografo, June, ha personalmente scelto e seguito nella ristampa dai primi tre volumi monografici pubblicati dal maestro alla fine degli anni Settanta, cui la mostra 'ruba' il titolo: il leggendario 'White Women' del 1976, premiato con il Kodak Photobook Award; 'Sleepless Nights' del 1978, che raccoglie tutti i servizi realizzati, soprattutto, per Vogue; e 'Big Nudes' del 1981, i cui scatti (in realtà ispirati ai manifesti della polizia tedesca per ricercare gli appartenenti alla Raf) hanno fatto il giro dei musei di tutto il mondo. ''La mostra rispecchia l'anima dei tre volumi e insieme racconta l'evoluzione della fotografia di moda - spiega il curatore Matthias Harder.