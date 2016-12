foto Ufficio stampa

La commovente storia di una famiglia speciale, composta da una madre viennese, Eva, che appicca incendi di emozioni nella propria casa, e da Luigi, pompiere buono e coraggioso che spegne le fiamme che ardono fuori. Ma è dentro casa che l’amore per i libri arde la loro vita, e dove, come disse Eva a suo figlio un giorno, fra tutte le paure, non avere paura dei libri.Ogni capitolo è un ricordo che parte da una pagina di vita, dalla copertina di un libro, per raccontare soprattutto una donna straordinaria, Eva, capace di far innamorare di sé il mondo intero senza essere capace di amarsi.