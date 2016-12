Teatro alla Scala, in scena il Nabucco di Verdi

foto Teatro alla Scala Correlati Il Nabucco di Verdi in scena alla Scala Nabucco è, tra le opere di Giuseppe Verdi, una tra le più celebri e più amate dal pubblico. Una nuova edizione va in scena al Teatro alla Scala di Milano dal 1 al 20 febbraio 2013: si tratta di una coproduzione del teatro milanese con Royal Opera House, Covent Garden di Londra, Lyric Opera of Chicago e Gran Teatre de Liceu di Barcellona. Sul podio il maestro Nicola Luisotti, mentre la regia è di Daniele Abbado. Gli interpreti sono Leo Nucci che si alterna con Ambrogio Maestri nel ruolo di Nabucco, Aleksandrs Antonenko e Piero Pretti nella parte di Ismaele; Vitalij Kowaljow e Dmitry Beloselskiy (Zaccaria); il ruolo di Abigaille è interpretato da Liudmyla Monastyrska e Lucrecia Garcia, mentre Veronica Simeoni e Nino Surguladze interpretano Zaccaria. Ilè, tra ledi, una tra le più celebri e più amate dal pubblico. Una nuova edizione va in scena aldal 1 al 20 febbraio 2013: si tratta di una coproduzione del teatro milanese condi Londra,di Barcellona. Sul podio il maestro, mentre la regia è diGli interpreti sonoi che si alterna connel ruolo di Nabucco,nella parte di Ismaele;(Zaccaria); il ruolo di Abigaille è interpretato da L, mentreinterpretano Zaccaria.

Scrive Giuseppe Verdi a proposito di Nabucco, suo terzo lavoro in ordine cronologico: "Con quest’opera si può dire veramente che abbia principio la mia carriera artistica”. Il Nabucco viene infatti dopo " Un giorno di regno", opera sfortunata fin dalla sua composizione: il Maestro, allora appena trentenne, era infatti reduce da una vera tragedia familiare, ovvero la perdita della moglie e dei due figli nel breve lasso li tempo di appena tre anni. La sua tristezza era così grande da fargli quasi decidere di abbandonare la composizione. Per fortuna, l'impresario Merelli lo pregò di leggere un libretto scritto da Temistocle Solera, personaggio singolare e dalla vita movimentata. Si racconta che Verdi, tornando a casa, gettò il libretto sul tavolo e che questo si aprì alla pagina del “Va’ pensiero”, tanto vibrante da far innamorare il compositore a prima vista. Ecco così venire alla luce il Nabucco, andato in scena in prima assoluta al Teatro alla Scala il 9 marzo 1842, dopo solo 12 giorni di prove. L'opera non aveva neppure una propria scenografia, ma furono riutilizzate vecchie scene riadattate e costumi di seconda mano, che in ogni caso si rivelarono splendidi, e fu subito uno strepitoso successo, Il Nabucco venne ripreso ben settantacinque volte solo alla Scala entro la fine dell’anno.