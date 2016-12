E' stato lo stesso Dan Brown a svelare attraverso il suo sito il titolo del prossimo romanzo. L’attesissimo seguito del bestseller Il simbolo perduto che aveva battuto tutti i record di vendita; si intitolerà Inferno e verrà pubblicato negli Stati Uniti da Doubleday e in contemporanea in Italia da Mondadori.

L'annuncio del titolo è avvenuto attraverso i social media. I lettori hanno potuto vedere uno speciale mosaico sul sito di Dan Brown (www.danbrown.com), sulla pagina Facebook dell’autore e sul sito del programma "Today". Dopo che i lettori avevano mandato il loro post, l’immagine del loro profilo rimuoveva immediatamente una tessera del mosaico. Attraverso l’aggregazione dei post di migliaia di utenti tutte le tessere del mosaico si sono staccate rivelando alla fine il titolo del libro.

Enorme il successo avuto dall'evento digitale: i contatti sul server Hiperactivate (che ospitava la presentazione) sono stati così tanti da mandarlo in crash per alcuni minuti.

Nel nuovo libro ritorna Robert Langdon, il famoso studioso dei simboli di Harvard. Ambientato nel cuore dell’Europa, il romanzo vede Langdon trascinato in un mondo straziato e la trama è incentrata su uno dei più duraturi e misteriosi capolavori letterari della storia, L'Inferno di Dante. Con un colpo di scena degno di Dan Brown.

Lo scrittore statunitense si prepara a incassare un nuovo boom editoriale. Il codice da Vinci ha venduto nel mondo 80 milioni di copie e 4 milioni di copie in Italia. Il libro è stato pubblicato in oltre 30 Paesi. In Italia tutti i libri di Dan Brown hanno venduto oltre 10 milioni di copie. In occasione del 10° anniversario dalla pubblicazione di Il codice da Vinci uscirà un’edizione speciale il 12 marzo.