L'esposizione 'Amore e Psiche', allestita a Milano a Palazzo Marino, che mette in mostra le opere del Louvre (la scultura di Antonio Canova e l'olio su tela di Francois Gerard), ha richiamato ben 226 mila visitatori. ''Ha raggiunto un nuovo record'', afferma in una nota il sindaco Giuliano Pisapia che ieri, racconta, ha incontrato gli ultimi visitatori poco prima della chiusura definitiva.

''Aver visto in questi giorni le lunghe file di giovani, anziani, scolaresche, milanesi e turisti attendere per vedere questi capolavori è stata la conferma che l'appuntamento, che porta l'arte all'interno della Casa dei milanesi, è diventato ormai una tradizione'', spiega il sindaco. ''Ieri sera sono sceso a salutare gli ultimi visitatori a pochi minuti dalla chiusura della mostra e ho trovato una folla entusiasta ed emozionata - aggiunge -. Questa è stata la più bella risposta per un evento che ogni anno si consolida grazie al connubio vincente che unisce opere di grande qualità alla gratuità della visita''.

Pisapia ringrazia quindi Eni e il Museo del Louvre ''per aver reso possibile tutto questo" e dedica un ringraziamento particolare a "tutti coloro che ogni giorno dell'esposizione hanno permesso a centinaia di migliaia di persone di incontrare l'arte anche in un luogo che non appartiene al classico circuito museale''.