Teatro alla Scala: va in scena il Falstaff di Verdi

Scrive Giuseppe Verdi, rivolgendosi al suo biografo e raccontando la gestazione del "Falstaff": “Boito mi ha fatto una commedia lirica che non somiglia a nessun'altra. Io mi diverto a fare la musica, senza progetti di sorta e non so nemmeno se finirò [...] Ripeto che mi diverto”. L'opera, l'ultima del Maestro e considerata da molti come il suo capolavoro assoluto e punta più alta di finezza e di sostanza musicale, viene sei anni dopo il potentissimo Otello e se ne differenzia profondamente: è infatti una commedia musicale, primo esempio probabilmente di vera modernità. Falstaff va in scena per la prima volta il 9 febbraio 1893, nella serata inaugurale della stagione di Carnevale e Quaresima. E' subito un trionfo di pubblico e di entusiasmo, con il compositore chiamato più e più volte a ricevere applausi.

Verdi, all'età di settantanove anni, conclude un’opera che ha cercato a lungo: il libretto di Arrigo Boito attinge a Le allegre comari di Windsor, e da numerosi passi tratti da Enrico IV, di Shakespeare. L'intreccio ha come protagonista il buffo personaggio di Falstaff, cavaliere amabile e nello stesso tempo patetico, che trascorre il suo tempo all’osteria della Giarrettiera. E' avanti con gli anni e tanto squattrinato da non poter neppure pagare il conto. Per rimediare alle sue sfortune economiche cerca di incantare due giovani dame. La trama si infittisce: tra equivoci e burle ai danni dell'insensato rubacuori, fa ridere lo spettatore, ma insieme lo porta a pensare e a immedesimarsi. La partitura racchiude una strepitosa ricchezza di melodie e di altissimi momenti musicali. L’apoteosi finale, dopo l’ultima grande burla ai suoi danni, è per Falstaff molto amara, il finale è travolgente, con il celeberrimo motto collettivo montato su una magnifica e inedita fuga. Anche qui, Shakespeare è legato a doppio filo. Il suo “Tutto il mondo è teatro”, diventa la amatissima, ma anche malinconica “Tutto nel mondo è burla”.