La 19enne Laura, dopo la morte della nonna, ha deciso di lasciare l'università per fare la postina e le sue giornate sono scandite dagli incontri casuali con i compaesani durante la consegna delle lettere. Le corse in bicicletta in aperta campagna la portano alla ricerca di un "B" per dare un ultimo saluto alla nonna defunta. Questi poveri non-morti, infatti, hanno la capacità di mettere in contatto gli "A" con i "C" e consentire loro di parlarsi.Ecco spiegato l'insolito titolo del graphic novel "Abc" (Fandango Editore, 264 pagine, 19 euro) firmato Ausonia, pseudonimo dietro il quale si cela il disegnatore e autore Francesco Ciampi. Un libro complesso, che racconta la provincia italiana, una storia minimalista venata di realismo magico, che lo stesso autore avrà il piacere di spiegare ai propri lettori in occasione di due incontri.Il primo appuntamento con Ciampi è perore 18:30 presso la libreria Fandango Incontro di Roma, in via dei Prefetti. Il secondo evento è invece, fissato per, alle ore 19 presso la Libreria Modo Infoshop di Bologna.